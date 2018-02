Kingdom Come Deliverance, guida alle romance: come corteggiare Theresa e Stephanie

Le possibilità offerte da Kingdom Come Deliverance per intrattenere rapporti amorosi sono più di una. Con questa guida, elencheremo e approfondiremo tutti gli incontri che, se portati avanti in un certo modo, ci premieranno con una qualche sorta di riconoscimento: sia esso un trofeo/achievement o degli effetti positivi per il personaggio.

I Trofei e gli Obiettivi

Prima di scendere nel dettaglio di come trovare gli NPC giusti e di come comportarsi con loro, elenchiamo brevemente tutti i trofei e gli achievement legati in qualche modo alla vita amorosa del nostro personaggio.

Rubacuori : l'obiettivo o trofeo Rubacuori è ottenibile portando a termine il corteggiamento di Theresa.

: l'obiettivo o trofeo Rubacuori è ottenibile portando a termine il corteggiamento di Theresa. Casanova : l'obiettivo o trofeo Casanova è ottenibile portando a termine il corteggiamento di Stephanie.

: l'obiettivo o trofeo Casanova è ottenibile portando a termine il corteggiamento di Stephanie. Illibato: l'obiettivo o trofeo Illibato è ottenibile completando il gioco senza aver giaciuto con nessuna donna. In altre parole, il nostro personaggio deve restare vergine fino alla fine del gioco.

La scena ai bagni

L’incontro amoroso ai bagni è l’unico, tra quelli descritti in questa guida, a non premiare il giocatore con un Trofeo/Obiettivo. Per avviare la scena, basta parlare alla donna in piedi accanto alla struttura e, alla sua domanda riguardo i nostri interessi, rispondere selezionando la quarta opzione, la penultima. Come già specificato, non sono previsti trofei/achievement per il completamento di questa azione, ma solo alcuni effetti positivi sulle statistiche del personaggio.

Theresa

Per ottenere il trofeo/achievement legato al corteggiamento di Theresa, occorre anzitutto avanzare con la storia. Una volta giunti nel paese di Rattay, occorre seguire il naturale sviluppo della quest secondaria Rituali di Corteggiamento. Quando ci si presenterà la scelta riguardo al luogo da scegliere, selezionatene uno a piacimento: la scelta non impatterà sul risultato finale.

A questo punto, occorre aspettare circa due giorni. Quando vedrete comparire un nuovo marker sulla mappa (relativo alla quest già nominata, naturalmente), seguitelo: vi porterà alla taverna di Theresa, dove potrete danzare con la ragazza e, successivamente, fare a pugni con un altro “pretendente” di Theresa (anche se la parola “assalitore”, nel caso di quest'ultimo individuo, è decisamente più appropriata).

Una volta vinta la rissa, occorrerà di nuovo aspettare circa due giorni: a questo punto, si potrà giocare l’ultima scena al cui completamento otterremo il trofeo/achievement Rubacuori.

Stephanie

Per avviare la romance con Stephanie sarà invece necessario raccogliere tre oggetti da lei richiesti. Il compito in sé non è affatto difficile: basterà avanzare nella missione di Rattay, tornare a Talmberg e parlare con Stephanie. La troverete nel castello: un NPC vi accompagnerà da lei.

Arrivati a questo punto, si attiverà la missione Al tuo servizio, Mia Signora! che, per essere completata, richiede di recuperare i tre già citati oggetti. Si tratta di un cavallo, una corona e del vino. Le rispettive quest per il ritrovamento di questi oggetti non sono complesse e non richiedono un eccessivo approfondimento.

Dopo aver raccolto tutti gli oggetti, tornate da Stephanie. La donna vi darà una maglia. Indossatela immediatamente, poiché non farlo vi precluderebbe l'ottenimento del trofeo e il termine della romance.