Kingdom Come Deliverance Guida: dove trovare un cavallo e la sua armatura

Dal momento che Kingdom Come Deliverance è ambientato nella Boemia del quindicesimo secolo, un cavallo è il sistema di locomozione più rapido e affidabile al quale potete aspirare. La mappa del gioco è decisamente grande, per cui ne avrete bisogno ben presto. Il titolo di, tuttavia, non ve ne fornisce uno in automatico all'inizio dell'avventura.

Con questa guida vi spiegheremo come procurarvi un destriero, come cavalcarlo e come trovare un'armatura per proteggerlo. Innanzitutto, esistono tre modi per ottenerne uno:

In maniera naturale proseguendo con la storia

La prima opzione è, per forza di cose, la più semplice, ma è anche quella che richiede più tempo. Henry riceverà un cavallo per scappare durante l'attacco a Skalitz, avvenimento che ha luogo dopo circa un'ora di gioco. Questa, tuttavia, ha tutta l'aria di essere una semplice prova, dal momento che la vostra cavalcatura scomparirà non appena riuscirete a mettervi al sicuro. Un cavallo tutto vostro lo otterrete dopo diverso tempo, al termine della quest The Prey (La preda). Rubandolo

Se proprio non riuscite a stare senza un destriero, allora potreste provare a rubarlo, cosa che può essere fatta, potenzialmente, in ogni momento del gioco. Nelle fasi iniziali avrete l'opportunità di intrufolarvi nel Castello Talmberg, azione che viene tuttavia considerata come un vero e proprio crimine. Pertanto, vi consigliamo di rubare un'uniforme da guardia dalla torre d'osservazione del castello e di indossarla per entrare all'interno senza allertare nessuno. Cercate un cavallo, montateci su, e allontanatevi facendo finta di nulla. Comprandolo da un mercante

Come abbiamo detto, al termine della quest The Prey otterrete un cavallo senza macchiarvi di un crimine e senza cacciare un soldo. Se però ne desiderate uno migliore, con maggiore resistenza, dovrete necessariamente recarvi da un mercante di cavalli. Il primo che incontrerete proseguendo nell'avventura si trova a Neuhof, e vende differenti destrieri con prezzi che oscillano dai 500 ai 2.000 Groschen.

Consigli utili per cavalcare

Il fattore più importate da tenere in considerazione quando cavalcate un cavallo in Kingdom Come Deliverance, è la stamina. Potete tenerla sotto controllo osservando la barra gialla nella parte inferiore dello schermo. Per far galoppare il vostro destriero dovete premere due volte il tasto Shift sulla tastiera del vostro PC, oppure i pulsanti Cerchio sul Dualshock 4 e B sul controller Xbox One. Quando galoppa, la resistenza del cavallo cala rapidamente: se diventa troppo bassa, potrebbe impennarsi e scaraventarvi giù dalla sella. Durante la fuga da Skalitz dovrete stare particolarmente attenti a questo aspetto. Non abbiate paura di spronare il vostro cavallo, ma se i livelli diventano critici, mollate un po' la presa e aspettate che la stamina risalga a metà barra circa, prima di darci nuovamente dentro. In caso contrario, potrebbe fermarsi improvvisamente mandando in fumo il vostro tentativo di fuga.

Come sbloccare l'armatura per il cavallo

In Kingdom Come Deliverance i cavalli vengono valutati sulla base di differenti statistiche, come velocità, capacità, coraggio e stamina. È importante tenere al sicuro il vostro animale, soprattutto se è un buon esemplare, ed è qui che entra in gioco l'armatura. L'unico modo di ottenerne una è di acquistarla presso le stalle nel mondo di gioco. Se vi trovate nei paraggi di Neuhof, sarete felici di sapere che ce n'è una a nord-ovest della città. L'armatura, in ogni caso, è suddivisa in differenti parti, che proteggono varie parti del corpo. Sono tutte piuttosto costose, per cui vi consigliamo di conservare i vostri risparmi e di utilizzarli per proteggere solamente i cavalli con statistiche migliori. Non è facile mettere da parte dei soldi in Kingdom Come Deliverance, meglio spenderli per un buon motivo.

Se avete appena acquistato il titolo, segnaliamo che tra le nostre pagine è presente anche una guida con i consigli e le strategie utili per cominciare a giocare.