Kingdom Come Deliverance vi invita a stare a casa: grande sconto per il weekend!

È tempo di interessanti promozioni per la community videoludica, che ha sempre più spesso l'opportunità di acquistare interessanti produzioni a prezzi agevolati.

Mentre moltissimi giochi sono protagonisti dei Saldi di Primavera su Nintendo Switch e di altrettante promozioni sugli store Xbox e PlayStation, anche l'utenza PC si vede dedicare molteplici iniziative a tempo limitato. Tra queste ultime fa la sua comparsa anche la nuova offerta del weekend proposta da Steam. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, la promozione vede protagonista Kingdom Come Deliverance, produzione firmata da Warhorse Studios.

Il GDR dalle tinte medioevali può infatti essere ora acquistato con uno sconto del 50% rispetto al prezzo usuale proposto dalla piattaforma Valve. Nello specifico, Kingdom Come Deliverance è dunque acquistabile su Steam a 14,99 euro: l'iniziativa resterà attiva sino alla giornata di lunedì 13 aprile. Sino alla medesima data, è in promozione anche Kingdom Come Deliverance Royal Edition: con uno sconto del 40% può essere acquistata a 23,99 euro.



Il GDR di Warhorse Studios pone il giocatore nei panni di Henry, figlio di un fabbro che si ritrova coinvolto in una cruenta guerra civile nel cuore della Boemia seguita alla morte del'Imperatore Carlo IV. Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Kingdom Come Deliverance redatta dal nostro Alessandro Bruni.