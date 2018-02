Le prime mod di Kingdom Come Deliverance modificano scassinamento, frecce e mercanti

è disponibile all'acquisto da meno di una settimana, ma la comunità dei modder è già particolarmente attiva. In poco tempo sono state realizzate numerose mod che intervengono su diversi aspetti del gameplay.

Una delle più gettonate pare essere Serial Lockpicking, che facilita lo scassinamento senza alterare le meccaniche di gameplay del titolo di Warhorse Studios: grazie ad essa, la ruota viene suddivisa in differenti aree per rendere il mini-gioco decisamente più leggibile. No Fog of War, molto semplicemente, rimuove tutte le nuvole dalla mappa, così da renderla perfettamente chiara ai giocatori fin dai primi istanti dell'avventura.

Faster Arrow Mod permette alle frecce di arrivare più lontano e di volare più velocemente rispetto a quelle della versione base, giudicate poco realistiche da molti utenti. La mod Richer Merchants rende i mercanti più ricchi: tenete presente che, affinché abbia effetto, dovrete attendere un intero giorno all'interno del gioco. Infine, segnaliamo Cheap Training, che riduce i costi per l'addestramento del 10% o del 50%. Le mod sono tutte molto semplici da installare: trovate le istruzioni ai link forniti, ma fondamentalmente è sufficiente estrarre i file .pak all'interno della cartella Data che trovate nella directory principale del titolo.

Kingdom Come Deliverance è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, piattaforme sulle quali ha venduto ben 500 mila copie in appena due giorni. Se avete appena cominciato a giocare, vi consigliamo di leggere la nostra guida con i consigli utili per iniziare.