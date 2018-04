Kingdom Come Deliverance è nato come un Red Dead Redemption con le spade

Durante la conferenza Reboot Develop ospitata nella giornata di ieri, il co-fondatore di Warhorse Studios Dan Vavra è tornato a parlare di Kingdom Come Deliverance, confessando come l'idea iniziale del gioco fosse quella di creare una sorta di Red Dead Redemption con le spade.

"Volevo creare un gioco quanto più possibile umano. Quando parlavamo tra di noi, dicevamo di voler creare una sorta di Red Redemption con le spade. Alla fine Kingdom Come Deliverance è un gioco ancora più lento, come del resto è inevitabile quando punti al realismo. Volevamo concentrarci sui piccoli dettagli della routine quotidiana, cercando di rendere divertenti anche le fetch quest. Ho scritto una quest molto ambiziosa che gli altri scrittori dovevano seguire, ma ho dovuto cercare degli esperti in materia. La Storia è circondata di molti miti che arrivano da Hollywood, spesso ridicolizzando la realtà. I dettagli sulla vita di tutti i giorni sono i più complicati da riprodurre con la giusta cura." spiega Dan Vavra.

Proseguendo con il suo discorso, il creative director di Kingdom Come Deliverance si è espresso anche sul processo di sviluppo del gioco, sottolineando quanto fosse difficile per un team di medie proporzioni testare a fondo tutti i possibili bug. Ad ogni modo, come dimostrato con le ultime patch, il team si è impegnato a migliorare l'esperienza di gioco sotto numerosi aspetti, andando a correggere in particolar modo i problemi di natura tecnica.

Vi ricordiamo che Kingdom Come Deliverance è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.