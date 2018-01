Kingdom Come Deliverance non userà Denuvo e non avrà un Season Pass

Rispondendo a una serie di domande poste su Twitter, lo sviluppatoreha confermato che Kingdom Come Deliverance non farà uso della protezione Denuvo. Lo studio ha inoltre dichiarato di non avere nessun piano per pubblicare un Season Pass.

Come potete vedere a fondo pagina, le riposte date da Warhorse Studios sui social parlano abbastanza chiaro: Kingdom Come Deliverance non ricorrerà alla protezione Denuvo e non riceverà nessun Season Pass, dal momento che gli sviluppatori non hanno alcun piano per realizzarne uno.

Lo scorso dicembre, tra l'altro, la software house aveva già chiarito che all'interno del gioco non ci sarebbero state nemmeno le microtransazioni. Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 13 febbraio, vi lasciamo con il nuovo video gameplay di Kingdom Come Deliverance pubblicato nella giornata di ieri.