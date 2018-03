Kingdom Come Deliverance: la nuova patch risolve vari bug su PS4

ha pubblicato oggi la patch 1.04 per la versione PlayStation 4 di: questo update non aggiunge nuovi contenuti ma si limita a risolvere alcuni bug e problemi tecnici segnalati dalla community.

Nello specifico, sono stati risolti due problemi che impedivano di completare alttrettante quest ed è stato fixato il bug che rendeva inefficace il pulsante R2 in battaglia: questo problema ero dovuto alla notevole pressione necessaria per mettere a segno il colpo, sui joypad più datati con pulsante usurato risultava di fatto impossibile ottenere risultati.

Kingdom Come Deliverance ha venduto oltre un milione di copie dal lancio, avvenuto il 13 febbraio, conquistando la vetta delle classifiche di numerosi paesi come Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna, Francia, Inghilterra e Svezia, solamente per citarne alcuni.