Kingdom Come Deliverance: nuovi dettagli sulla Royal Edition

Per celebrare il primo anniversario di Kingdom Come Deliverance, Warhorse Studios/Deep Silver ha annunciato la Royal Edition in arrivo per PlayStation 4, Xbox One PC, disponibile dal 28 maggio 2019.

La Royal Edition include il gioco base nella sua enhanced version e tutti i DLC gratuiti e a pagamento pubblicati finora. Inoltre, coloro che acquisteranno la Royal Edition avranno accesso al contenuto in arrivo A Woman's Lo", quando sarà pubblicato. Per festeggiare l’annuncio, coloro che quest’anno parteciperanno al PAX East di Boston, potranno ammirare il gioco insieme all’ultimo DLC, Band of Bastards, nell’area Deep Silver (all’interno del booth THQ Nordic).

Contenuti della Royal Edition

Treasures of the Past

I Treasures of the Past sbloccano mappe del tesoro uniche e armature in in-game aggiuntive per Henry.

From The Ashes

Nei panni di un ufficiale giudiziario appena nominato, i giocatori devono decidere quali strutture costruire per prime, come vogliono attirare le persone e come risolvere le controversie tra i cittadini. Il lavoro di un ufficiale giudiziario è difficile, ma anche lui può divertirsi un po' dopo una dura giornata di lavoro. Fare un giro con uno dei nuovi cavalli, lanciare i dadi o semplicemente visitare la taverna locale, sono solo alcune delle attività introdotte nel gioco con From the Ashes.

The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon

Amorous Adventures sfida i giocatori ad aiutare il loro amico Hans Capon. Hans è innamorato e ha bisogno della guida di Henry per conquistare il cuore della bellissima Karolina. Tuttavia, le cose si rivelano più difficili del previsto. Un gioiello di famiglia perduto, una pozione d'amore magica e il poema più romantico di sempre promettono molte ore di nuovi divertenti momenti in Kingdom Come: Deliverance.

Band of Bastards

Questo componente aggiuntivo consente ai giocatori di guidare un gruppo di mercenari a guardia delle strade. Catturati in una rete di odio, tra Radzig Kobyla e un'altra famiglia nobile, i mercenari vengono assunti per proteggere il regno di Radzig. I giocatori si uniranno a questo gruppo di uomini, guidati dal famigerato Sir Kuno Baron von Rychwald, non solo per assisterli, ma anche per tenerli in riga.

A Woman’s Lot

I dettagli sul quarto ed imminente DLC che vedrà la presenza dell'amica di Henry, Theresa, verranno svelati in un secondo momento.

The Music of Kingdom Come Deliverance

Oltre al reveal della Royal Edition, Warhorse Studios ha pubblicato una recording session dell'ultimo concerto di Kingdom Come Deliverance. Il video include 60 minuti della colonna sonora di Kingdom Come eseguita dalla Orchestra Filarmonica Hradec Králové di Praga. Guarda il video qui: