Kingdom Come Deliverance: nuovo trailer e dettagli della patch 1.5

Warhorse Studios e Deep Silver hanno pubblicato oggi un nuovo trailer dell’acclamato RPG, Kingdom Come: Deliverance. Il famoso titolo finanziato grazie a Kickstarter ha visto finalmente la luce con l’uscita per PlayStation 4, PC e Xbox One il 13 Febbraio 2018.

Martin Fryvaldsky CEO presso Warhorse Studios: “Siamo tutti molto orgogliosi delle prestazioni del gioco e contenti dei feedback che riceviamo ogni giorno dai nostri fan. Con l'ultima patch stiamo migliorando ulteriormente il gioco e non vediamo l'ora che i giocatori possano provarla. I fan possono aspettarsi ulteriori novità sui nostri DLC in arrivo dopo l'E3! Contenuti che, noi in quanto squadra, non vediamo l'ora di portare ai giocatori!”.

Oltre al video, gli sviluppatori hanno pubblicato la Patch 1.5 che ha portato l'RPG medievale a un nuovo livello. I giocatori possono finalmente godere di un beneficio che le persone nel Medioevo hanno usato per alleviare le loro menti e assicurarsi che le loro anime potessero salire in cielo dopo la morte. Con una tassa alla chiesa, Henry può ora redimere via i suoi peccati. Ciò significa che la reputazione di Henry ora non costa poco! La Patch 1.5. è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Caratteristiche della Patch 1.5:

Henry può ora redimere i suoi peccati comprando le indulgenze nelle chiese.

Aggiunto abbigliamento femminile.

Abbiamo disseminato 16 nuovi libri di tradizioni in tutto il mondo.

Tutti gli oggetti delle quest dimenticati o smaterializzati verranno ora spostati nella cassa del becchino e il giocatore verrà informato tramite la nuova missione "Lost and Found".

Il Creative Director, Daniel Vávra, ha evidenziato alcuni dei miglioramenti apportati e ripercorre i primi 3 mesi dopo l'uscita di Kingdom Come: Deliverance in un nuovo aggiornamento video (in calce alla notizia).