Kingdom Come Deliverance: un nuovo video gameplay di 16 minuti

ha pubblicato un nuovo video gameplay didella durata di 16 minuti, dedicato a una missione in cui bisogna trovare un accampamento di banditi. Il filmato si focalizza sulla varietà di approcci che potremo decidere di adottare.

Che decidiate di affidarvi alle vostre abilità furtive o alla vostra destrezza in combattimento, il titolo saprà garantirvi la possibilità di scegliere l'approccio più adatto al vostro stile di gioco, come è possibile vedere nel video gameplay riportato in cima alla notizia.

Kingdom Come: Deliverance è uno story-driven open world RPG che ti immergerà in un'avventura epica ambientata nel Sacro Romano Impero. Vendica la morte dei tuoi genitori quando combatti le forze nemiche, affronta missioni che cambiano il gioco e fai scelte determinanti. Esplora castelli maestosi, boschi oscuri, floridi villaggi e altre innumerevoli ambientazioni realistiche nella Boemia medievale!

Kingdom Come: Deliverance sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC il 13 febbraio 2018.