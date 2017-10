Kingdom Come Deliverance: nuovo video e pre-order aperti su console

hanno rivelato oggi tutti i dettagli inediti del sistema di combattimento del nuovo gioco RPG di ambientazione medioevale,: che verrà lanciato sul mercato il prossimo 13 Febbraio per PlayStation 4, PC e Xbox One.

Daniel Vavra e il suo team danno un assaggio del sistema di combattimento di Kingdom Come: Deliverance e spiegano la varietà di armi, attacchi, contrasti e mosse durante le intense lotte all'interno del gioco. I giocatori si sfideranno per lanciare attacchi mastodontici, scoveranno le debolezze degli avversari e utilizzeranno sempre la giusta tecnica di arti marziali medioevali, come non si sono mai viste in maniera tanto realistica in un videogioco, senza mai perdere il senso del divertimento.

Oltre al video di sviluppo, i pre-order digitali saranno disponibili fin da ora per PlayStation 4, Xbox One (59,99 euro) e PC su Steam (49,99 euro). Un'esclusiva armatura per Henry e nuove mappe del tesoro saranno disponibili come bonus del pre-order digitale! Kingdom Come Deliverance è disponibile per il pre-order digitale anche su Steam. Per tutti i pacchetti di pre-order digitali Steam, PlayStation 4 e Xbox One sono inclusi anche un esclusivo set di armature e nuove mappe del tesoro.

Gli appassionati che parteciperanno alla Paris Games Week avranno la possibilità di giocare a Kingdom Come: Deliverance presso lo stand Koch Media nel booth A026 della Hall 1. Per la prima volta, il pubblico sarà in grado di mettersi subito all’opera e fare pratica.