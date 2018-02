Kingdom Come Deliverance: la patch 1.2.5 è ora disponibile su PC

La nuovadi Kingdom Come Deliverance è disponibile a partire da oggi su: l'aggiornamento mira a rivolvere il problema del tasto R2 in combattimento e a correggere una serie di bug relativi ad alcune missioni.

La patch 1.2.5 di Kingdom Come Deliverance, disponibile da oggi su PC e presto in arrivo anche su console, punta a risolvere i seguenti problemi:

Reattività del tasto R2 utilizzato in combattimento (nel caso si utilizzi un controller DualShock 4)

Risolti i bug legati alle missioni con Hans Capon

Risolti i bug legati alla missione Ginger Rosso Sangue

Come vi avevamo anticipato pochi giorni fa, inoltre, Warhorse Studios si è già messa al lavoro sulla prossimo aggiornamento (patch 1.3) con l'obiettivo di rivedere le funzioni di salvataggio e uscita, perfezionare il mini-game degli scassinamenti e risolvere una serie di bug relativi alle quest.



Voi come ve la state cavando con Kingdom Come: Deliverance?