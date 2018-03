Kingdom Come Deliverance: la patch 1.3 arriverà su PC la prossima settimana

Warhorse Studios ha confermato che la nuova patch 1.3 disarà disponibile sua partire dalla prossima settimana. L'aggiornamento arriverà in seguito anche su PlayStation 4 e Xbox One dopo la fase di certificazione.

Come annunciato dal direttore creativo Daniel Vávra pochi giorni fa, la patch 1.3 di Kingdom Come Deliverance aggiungerà l'opzione Salva ed Esci, migliorerà le fasi di scassinamento e borseggio, e risolverà una serie di bug relativi alle quest. L'aggiornamento sarà disponibile su PC dalla prossima settimana, per poi arrivare in seguito anche su console dopo la fase di certificazione.

Vi ricordiamo inoltre che a partire da oggi è disponibile la nuova patch 1.04 per la versione PlayStation 4 del gioco, update che mira a risolvere una serie di problemi tecnici (a partire dalla reattività del tasto R2 associato all'attacco).