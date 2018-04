Kingdom Come Deliverance: la patch correttiva 1.4.2 è adesso disponibile su PC

La patch 1.4.2 di Kingdom Come Deliverance è adesso disponibile per il download su Steam. Come il precedente update, anche questo aggiornamento non introduce nuove funzionalità ma corregge alcuni problematici bug che impedivano la corretta progressione in determinati momenti della campagna.

Come possiamo leggere nel changelog ufficiale in inglese, la patch 1.4.2 corregge alcuni gravi bug che portavano al crash del gioco nelle missioni Sport of kings, Pestilence e Questions and Answers, e alla sparizione di Erik nella missione The Die is Cast. I giocatori afflitti da questi bug possono dunque continuare a giocare. Warhorse Studios ha inoltre confermato di essere al lavoro su altri problemi noti, come la possibilità di puntare un avversario non esistente, personaggi che ruotano quando parano e impossibilità di scendere da cavallo o di effettuare attacchi.

La patch 1.4.2 sarà lanciata su Playstation 4 e Xbox One assieme all'update 1.4, importante aggiornamento disponibile su PC dal 30 marzo che ha introdotto alcune opzioni di personalizzazione e risolto oltre 200 bug tra cui il problema dei salvataggi corrotti. Al momento la data di pubblicazione di queste due patch su console non è ancora nota, probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni.

Per ulteriori informazioni su Kingdom Come Deliverance, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione.