Kingdom Come Deliverance ha piazzato oltre quattro milioni di copie

Kingdom Come Deliverance è un successo, Embracer Group (la holding che possiede THQ Nordic e Deep Silver) ha annunciato che il gioco di Warhorse Studios ha venduto oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo dal lancio avvenuto nei primi mesi del 2018.

Al giugno 2020 il gioco aveva piazzato tre milioni di unità, dato salito in poco più di dodici mesi a quota quattro milioni, con vendite dunque piuttosto sostenute per un titolo non recentissimo. La scorsa estate è stato annunciato l'arrivo di Kingdom Come Deliverance su Nintendo Switch e il gioco è compatibile ovviamente anche con PS5 e Xbox Series X/S: vedremo mai un sequel?

Alcuni indizi farebbero pensare all'esistenza di Kingdom Come Deliverance 2 ma gli sviluppatori non hanno confermato nulla in merito, certo è che con quattro milioni di copie vendute l'IP sembra essere in buona salute e sarebbe certamente un peccato non dare vita ad un vero e proprio franchise.

Sebbene non tutti i DLC abbiano riscosso il successo sperato, l'accoglienza del pubblico è stata decisamente positiva e la holding Embracer ha ribadito che Warhorse Studios è un asset fondamentale tra le proprietà dell'azienda, attualmente lo studio non ha però annunciato piani per il prossimo futuro e non sappiamo su quali progetti stia lavorando.