Kingdom Come Deliverance: la produzione del gioco è costata quasi 30 milioni di euro

Il titolo ha riscontrato fin da subito un ottimo successo di pubblico, e sappiamo che in pochi giorni è riuscito a recuperare gran parte dei costi di produzione. L'esatto ammontare di questi ultimi non erano noti, fino ad oggi. Grazie all'ultimo numero dell'edizione ceca di Forbes abbiamo scoperto l'esatto ammontare dei costi di sviluppo e commercializzazione: ben 750 milioni di corone, l'equivalente di 29,5 milioni di euro. Un budget senza dubbio consistente, ben al di sopra di quello tipico delle produzioni indie e che si avvicina a quello dei veri e propri tripla A. Non è chiaro, al momento, come sono stati suddivisi tra effettiva lavorazione, marketing e distribuzione. I fondi ottenuti dalla campagna Kickstarter, pari a 1,2 milioni di euro circa, non hanno quindi coperto tutti i costi, rendendo necessario l'intervento di ulteriori investitori non specificati dalla fonte.

Il nuovo numero di Forbes contiene un'intervista a Daniel Vávra, direttore creativo e simbolo di Warhorse Studios. Il dato in questione non è stato riferito da Vávra, ma è stato riportato a margine da Forbes. Non è chiaro quale rappresentante dello studio l'abbia dichiarato, ma prima della pubblicazione l'articolo è stato sicuramente approvato dalla compagnia di sviluppo, pertanto la cifra può essere considerata veritiera.

Vi ricordiamo che Kingdom Come Deliverance può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Pochi giorni fa è stata pubblicata la patch 1.04 che ha risolto il bug legato al tasto R2. La prossima settimana, invece, sarà il turno dell'update 1.3 su PC, che aggiungerà l'opzione Salva ed Esci, migliorerà le fasi di scassinamento e borseggio e risolverà una serie di bug legati alle quest.