Kingdom Come Deliverance: promesse novità per sistema di salvataggio e scassinamenti

Con un messaggio pubblicato su Twitter, il creative director di Kingdom Come: Deliverance Daniel Vávra ha promesso che gli sviluppatori faranno qualcosa per migliorare il sistema di salvataggio e la difficoltà degli scassinamenti.

Al contrario di altri esponenti del genere, Kingdom Come: Deliverance non permette di salvare in qualsiasi momento, vincolandosi a un sistema di salvataggio automatico che mantiene i progressi solo in alcuni punti delle quest. Dal momento che diversi giocatori non sembrano apprezzare questa soluzione, Warehorse Studios si sta mettendo al lavoro per migliorare in qualche modo il save system, così da rendere l'esperienza meno frustrante (nel frattempo su PC è già disponibile una mod che permette di salvare in qualsiasi momento).

Stesso discorso vale per la difficoltà degli scassinamenti, giudicata troppo alta da un buon numero di utenti. Come potete leggere nel tweet riportato in calce alla notizia, il creative director Daniel Vávra ha promesso che il team si metterà di impegno per migliorare queste due componenti di Kingdom Come: Deliverance.