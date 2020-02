Kingdom Come Deliverance tra i prossimi giochi gratis di Epic Games Store

Come promesso, quest'oggi Epic Games ha reso disponibili due nuovi giochi gratis per tutti gli utenti del suo store digitale, ovvero Carcassone e Ticket to Ride. A dir la verità, inizialmente era previsto anche Pandemic, ma è stato rinviato a data da destinarsi, probabilmente per una questione di sensibilità legata all'epidemia di Coronavirus.

Le buone notizie, in ogni caso, non terminano qui, perché com'è consuetudine Epic ha anche svelato i piani per la prossima settimana: a partire dalle ore 17:00 di giovedì 13 febbraio, tutti i giocatori potranno scaricare gratis Aztez, una commistione tra i generi picchiaduro e strategia a turni, e Kingdom Come Deliverance, gioco di ruolo di Warhorse Studios che fa del realismo il suo cavallo di battaglia.

A partire dall'ora stabilita troverete i due nuovi titoli gratis disponibili a questo indirizzo, dove campeggiando anche Carcassone e Ticket to Ride. Riscattarli è semplicissimo: è sufficiente possedere un account gratuito di Epic Games, cliccare sul gioco di proprio interesse e poi premere il pulsante Ottieni. Dopodiché, potrete scaricarli e giocarli mediante l'applicazione desktop di Epic Games Store.

Il fiore all'occhiello della prossima tornata di giochi gratuiti è senza ombra di dubbio il GDR di Warhorse Studios. Se nell'attesa volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la recensione di Kingdom Come Deliverance.