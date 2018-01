Kingdom Come Deliverance: pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia

Quest'oggiha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla storia di, gioco di ruolo in sviluppo presso gli uffici di

Il titolo sarà ambientato nel Regno di Boemia (oggi conosciuto come Repubblica Ceca, terra d'origine degli sviluppatori) nel bel mezzo del quattordicesimo secolo, poco dopo la morte dell'imperatore Carlo IV. Il protagonista Henry è alla ricerca di vendetta nei confronti di coloro che hanno sterminato la sua famiglia. A differenza del precedente story trailer, Born from Ashes, in questo filmato Henry viene mostrato in età adulta, ad addestramento completato e alla ricerca di nuove reclute con una motivazione per combattere.

Kingdom Come: Deliverance verrà pubblicato il 13 febbraio 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Poco prima di Natale tornò a mostrarsi in un video gameplay di ben 16 minuti.