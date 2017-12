Kingdom Come: Deliverance: pubblicato un nuovo video dedicato alla colonna sonora

hanno pubblicato un nuovo video per l’ RPGche sarà lanciato il 13 febbraio 2018 per PlayStation 4, PC e Xbox One.

Il video di oggi si concentra sulla creazione della Colonna Sonora e offre uno sguardo dietro le quinte durante la registrazione. La musica ha un ruolo fondamentale per un’immersione completa in Kingdom Come: Deliverance ed enfatizza le differenti situazioni che i giocatori affronteranno nel gioco. Passeggia tra bellissime foreste o combatti i nemici malvagi. Un’orchestra perfetta in sottofondo porterà i giocatori ancora più in profondità nella fitta trama e nel gameplay.

Kingdom Come: Deliverance è uno story-driven open world RPG che ti immergerà in un'avventura epica ambientata nel Sacro Romano Impero. Vendica la morte dei tuoi genitori quando combatti le forze nemiche, affronta missioni che cambiano il gioco e fai scelte determinanti. Esplora castelli maestosi, boschi oscuri, floridi villaggi e altre innumerevoli ambientazioni realistiche nella Boemia medievale!

Kingdom Come Deliverance uscirà il 13 febbraio su PC, PS4 e Xbox One. Il gioco arriverà anche in due edizioni speciali da collezione.