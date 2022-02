Kingdom Come Deliverance regala un DLC su Steam con gli Sconti di San Valentino

Per celebrare la Giornata Internazionale dell'Amore e il quarto compleanno di Kingdom Come Deliverance, Prime Matter e gli studi Warhorse lanciano un'interessante promozione rivolta a tutti coloro che desiderano immergersi nelle atmosfere del loro GDR medievale.

La nuova tornata di saldi speciali di Steam coinvolgono così tutti gli appassionati di giochi di ruolo. Da oggi e fino al 14 febbraio, la versione PC di Kingdom Come Deliverance sarà proposta su Steam con uno sconto del 70%; la promozione coinvolge anche la Royal Edition di KCD, con uno sconto del 60% esteso ai principali DLC. Ma non è tutto.

Tutti gli utenti che possiedono già Kingdom Come Deliverance possono riscattare fino al 14 febbraio l'espansione The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon: una volta aggiunto al catalogo del vostro account Steam, il DLC rimarrà a vostra disposizione per sempre.

Lanciato nell'ottobre del 2018, il DLC dedicato a Sir Hans Capon vede quest'ultimo avvolto dal travolgente desiderio per la sua ultima fiamma. L'esperienza di gioco offerta da questa espansione verte così attorno ai tentativi che l'infatuato Sir dovrà compiere per corteggiare la più bella cameriera su cui abbia mai posato il suo nobile sguardo. Il successo del corteggiamento dipenderà dalla maestria nell'arte dell'amore che il Sir saprà sfoggiare per conquistare la gentil donzella con l'aiuto del suo fidato gregario, ossia il giocatore.

Per un ulteriore approfondimento sul tema, sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione del DLC amoroso di Kingdom Come Deliverance.