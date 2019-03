Kingdom Come Deliverance Royal Edition arriva a maggio su PC e console

Deep Silver ha annunciato Kingdom Come Deliverance: Royal Edition, la riedizione dell'immersivo gioco ruolistico di Warhorse Studio ambientato in una realistica rappresentazione della civiltà medievale del XV secolo e capace di piazzare 2 milioni di copie in tutto il mondo a precisamente un anno dal lancio.

Si tratta a tutti gli effetti dell'esperienza completa offerta da Kingdom Come Deliverance: i giocatori che acquisteranno questa riedizione, quindi, avranno accesso al gioco base e a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati da Warhorse Studio. Tra questi, troviamo i DLC Treasures from the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon, Band of Bastards, e l'imminente A Woman's Lot, incentrato sul personaggio di Theresa.



Il tutto sarà disponibile dal 28 maggio 2019, giorno in cui Kingdom Come Deliverance: Royal Edition sbarcherà su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Ulteriori informazioni sul prodotto saranno diffusi in un secondo momento. Se intanto siete curiosi di approfondire tutti gli aspetti del gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Kingdom Come Deliverance.

Potrebbe trattarsi questa dell'ultima collaborazione fra Deep Silver e Warhorse Studio: gli autori dell'RPG dedicato alle avventure di Henry, infatti, fanno ora parte di THQ Nordic, che ha portato a termine l'acquisizione della software house ceca a febbraio.