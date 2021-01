Kingdom Come Deliverance Royal Edition presto su Nintendo Switch: avvistamento!

Mentre il team di sviluppo riflette sul possibile avvio dei lavori su di un sequel di Kingdom Come: Deliverance, direttamente dal Sol Levante giunge una segnalazione alquanto interessante.

Sulle pagine di sito ufficiale di Nintendo Giappone, nella sezione dedicata ai prossimi giochi in arrivo su Nintendo Switch, è infatti possibile trovare riferimenti a Kingdom Come: Deliverance - Royal Edition. Il titolo, attualmente disponibile in versione PC, PlayStation 4 e Xbox One, include, oltre ad ovviamente il gioco originale, anche i numerosi DLC pubblicati nel corso della fase di supporto post lancio: Treasures from the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of bold Sir Hans Capon, Band of Bastards e A Woman's Lot.



Elemento decisamente interessante, non solo il portale nipponico del colosso di Kyoto include riferimenti alla Royal Edition di Kingdom Come: Deliverance, ma riporta anche una precisa data di lancio. La produzione di Warhouse Studio dovrebbe - secondo quanto riportato - andare ad aggiungersi al catalogo di Nintendo Switch in occasione del prossimo 18 febbraio 2021. Al momento, non vi sono conferme ufficiali da parte del team di sviluppo: non resta dunque altro da fare che attendere eventuali notizie in merito, magari durante un Nintendo Direct in programma per il mese di gennaio.