Kingdom Come Deliverance: scorribande medievali in compagnia di Ale e Fra (replica)

è finalmente approdato su PC e console, e ieri 13 febbraio i nostri prodi Francesco e Alessandro hanno subito colto l'occasione per giocarlo in diretta sui nostri canali in compagnia della community di Everyeye.

Il risultato è il lunghissimo video gameplay di quasi due ore che potete ammirare in apertura di notizia. Sono state analizzate a fondo le meccaniche di gameplay del titolo di Warhorse Studios ed è stata data risposta ai quesiti dei tanti spettatori presenti. Non è mancato, come al solito, tanto divertimento. Buona visione!

La trasmissione è andata in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat.

Per quanto riguarda Kingdom Come Deliverance, vi ricordiamo che è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Gli sviluppatori hanno già fatto sapere che per la prossima patch su console sarà necessario attendere circa due settimane.