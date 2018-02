Kingdom Come Deliverance: scovato un Easter Egg di The Witcher 3

In maniera molto simile a quanto visto con The Legend of Zelda , il nuovodi Warhorese Studios ha deciso di omaggiare anche The Witcher 3: Wild Hunt con un piccolo Easter Egg.

Come potete vedere nel filmato proposto in cima alla notizia, arrivando nella località di Merhojed ci si può imbattere in un cavallo chiamato "Roach", lo stesso nome di quello cavalcato da Geralt di Rivia in The Witcher 3. Ma i riferimenti non finiscono qui: parlando con il venditore del luogo, infatti, questi farà riferimento alla famosa scena di intimità che ritraeva Geralt e Yennefer "in sella" ad un unicorno.

Un piccolo omaggio che sicuramente farà piacere ai fan di The Witcher. Voi ve ne eravate accorti?