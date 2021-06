Kingdom Come Deliverance: il sequel sarà svelato presto? Alcuni indizi lo fanno pensare

Negli ultimi giorni i ragazzi di Warehouse Studios e il publisher Koch Media si sono divertiti a stuzzicare i fan con alcuni indizi che sembrano suggerire il possibile reveal di Kingdom Come: Deliverance 2.

Con l'evento di Koch Media programmato per l'11 giugno nell'ambito del Summer Game Fest, i fan del GDR medievale targato Warehouse si stanno interrogando sulla possibile esistenza di Kingdom Come: Deliverance 2. Negli ultimi giorni gli sviluppatori si sono divertiti a seminare una serie di indizi che potrebbero far pensare ad un imminente presentazione dell'atteso sequel. Il sito web e il relativo canale Twitch di Koch Media stanno infatti trasmettendo un particolare countdown che mostra una stanza con all'interno una corona, una mazza e una bara. Come se non bastasse Sir Tobi, il PR Manager di Warehouse Studios, ha pubblicato un paio di tweet interessanti: nel primo si legge "Dannazione...questa sarà una settimana piena!" mentre il secondo, ancora più rappresentativo, vede come protagonista il meme con Anakin Skywalker e Padmé Amidala e tira in ballo la presenza di un gioco Warehouse al prossimo E3. Infine, l'account ufficiale dello studio sta dispensando apprezzamenti a chiunque chieda un nuovo capitolo di Kingdom Come: Deliverance.

Insomma, se "tre indizi fanno una prova" lo studio di Praga potrebbe riservarci più di una sorpresa nei prossimi giorni. Voi che ne pensate?