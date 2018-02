Kingdom Come Deliverance si aggiudica il primo posto del podio delle classifiche europee

hanno annunciato che Kingdom Come Deliverance è un bestseller in tutta Europa. Il titolo, che è stato pubblicato il 13 Febbraio per PlayStation 4, Xbox One e PC, ha conquistato il primo posto nelle classifiche di vendita internazionali dopo la prima settimana di lancio.

Secondo le classifiche GFK, le avventure di Henry hanno raggiunto il primo gradino del podio in Germania, Austria, Svizzera, Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Svezia e BeNeLux su tutte le piattaforme (PS4, Xbox One e PC). Inoltre il gioco ha debuttato come bestseller in Australia/Nuova Zelanda (IGEA) e in altri territori su PS4 e Xbox One.

"Il successo tra i giocatori di tutto il mondo è travolgente. A nome di tutto il team di Warhorse Studios vorrei mandare un milione di ringraziamenti a tutti i fan di Kingdom Come Deliverance. Un ringraziamento speciale va ai nostri amici di Koch Media che hanno supportato il nostro gioco con una straordinaria campagna e con la loro enorme rete internazionale di vendite e marketing. Siamo più che orgogliosi del nostro gioco e ci piace sottolineare che raccogliamo tutti i feedback dai giocatori e continuiamo a lavorare sul titolo per rendere l'esperienza di gioco ancora migliore." Ha dichiarato Martin Fryvaldsky, CEO di Warhorse Studios.

Mario Gerhold, International Marketing Director Games presso Koch Media ha dichiarato:

"È stato un fantastico viaggio quello che abbiamo fatto insieme al nostro partner Warhorse Studios per supportare la campagna di questo gioco davvero unico, al fine di sostenere al meglio l’uscita attraverso i dipartimenti marketing e comunicazione. Sono molto orgoglioso del nostro lavoro di squadra per questo RPG sorprendente distribuito in tutto il mondo. Essendo un vero fan dei giochi di ruolo, ho avuto il piacere di lavorare su diversi titoli nel corso della mia carriera e posso dire onestamente che questo gioco è davvero fantastico e si farà notare per molto tempo!"