Kingdom Come Deliverance su Switch: il lato 'portatile' dell'epopea medievale in video

Nel vorticoso valzer di annunci e sorprese del Nintendo Direct di febbraio troviamo anche il nuovo video della versione Switch di Kingdom Come Deliverance, l'epopea medievale di Warhorse Studios e Deep Silver.

Dopo aver fatto la felicità degli appassionati del genere su PC, PlayStation e Xbox, l'acclamato action ruolistico a mondo aperto si prepara quindi a rallegrare tutti i fan di questo genere di esperienze su Nintendo Switch.

Kingdom Come Deliverance verte attorno alle gesta di Herny, il figlio di un fabbro che si imbarca in una pericolosa missione per respingere le forze che hanno invaso la sua terra e vendicare la morte dei propri genitori. La versione Switch è curata da Sabre Interactive e comprende tutti i contenuti delle edizioni già disponibili su PC e console, ivi compresi tutti i DLC precedentemente pubblicati, ovverso Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards e A Woman's Lot.

La commercializzazione di Kingdom Come Deliverance Royal Edition è prevista su Nintendo Switch per il prossimo 15 marzo. Se volete saperne di più sull'esperienza ludica, narrativa e contenutistica dell'odissea medievale di Warhorse, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Kingdom Come Deliverance.