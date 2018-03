Kingdom Come Deliverance: ecco il trailer con i riconoscimenti della stampa italiana

hanno pubblicato un nuovo trailer dell’acclamato RPG Kingdom Come: Deliverance

Il famoso titolo finanziato grazie a Kickstarter ha visto finalmente la luce con l’uscita per PlayStation 4, PC e Xbox One il 13 Febbraio 2018. Il video di oggi esplora il travolgente feedback della stampa.

Kingdom Come: Deliverance è un RPG open-world con una storia che ti immerge in un'avventura epica nel Sacro Romano Impero. Vendica la morte dei tuoi genitori mentre combatti le forze nemiche, parti per missioni rivoluzionarie e compi scelte importanti. Esplora maestosi castelli, foreste lussureggianti, villaggi fiorenti e innumerevoli altri scenari realistici nella Boemia medievale!

Un open world concepito con il massimo del realismo : castelli incantati e lande vastissime, completamente realizzate con una grafica mozzafiato di altissimo livello.

Un mondo dinamico : Le tue azioni influenzano le reazioni delle persone intorno a te. Combattere, rubare, sedurre, minacciare, persuadere o corrompere. Tutto dipende da te.

