Kingdom Come Deliverance: vediamo i primi voti della stampa internazionale

Con il debutto di Kingdom Come Deliverance programmato nella giornata di oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la stampa internazionale ha iniziato ad assegnare i primi voti al nuovo GDR di Warhorse Studios ambientato nella Boemia di inizio 1400.

Dando un'occhiata alle prime recensioni emerse su Metacritic, tra i voti più alti troviamo il 90/100 assegnato dalle testate di Game Revolution e GameSpew. Si prosegue poi con l'80/100 di GameWatcher e DarkStation, con il 70/100 di Cubed3 e Hardcore Gamer, con il 60/100 di WindowsCentral e con il 50/100 di Attack of the Fanboy, mentre a chiudere la lista troviamo il 40/100 di TheSixthAxis. A quanto si legge dalle anteprime delle recensioni, i voti più bassi sono stati assegnati principalmente per i problemi tecnici e per i bug, pur lodando le meccaniche di gioco e il concept di fondo.

La redazione di Everyeye.it, invece, ha deciso di premiare il titolo con gli 80/100 assegnati dal nostro Alessandro Bruni (a questo indirizzo trovate la Recensione completa). Nel momento in cui riportiamo la notizia, infine, Kingdom Come Deliverance ha totalizzato un punteggio Metascore pari 74/100 con 13 recensioni all'attivo.