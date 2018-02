Kingdom Come Deliverance: Video Recensione del nuovo GDR di Warhorse Studios

Dopo avervi proposto la nostra analisi di Kingdom Come: Deliverance , finalmente potete guardare anche la nostra Video Recensione dell'ambizioso GDR medievale di, alla scoperta di tutti gli aspetti principali della produzione.

Kingdom Come: Deliverance è un'opera sorprendente, un grande GDR in grado di immergere gli utenti in un mondo vivido, realistico e curato nei minimi dettagli. Al netto di alcune imperfezioni e dei problemi tecnici attualmente riscontrabili, l'esperienza di gioco può contare su un'ottima scrittura e su un concept ricco di intuizioni, per quella che si presenta come un’avventura carica di momenti memorabili ed emozioni inaspettate.

Nel caso vogliate approfondire il setting storico di Kingdom Come: Deliverance, sulle nostre pagine trovate uno Speciale dedicato alla Boemia di inizio 1400.