Kingdom Come: disponibile il nuovo DLC dedicato a Sir Hans Capon

The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, il nuovo DLC di Kingdom Come Deliverance dedicato all'ultima avventura amorosa di Sir Hans Capon è adesso disponibile per l'acquisto al prezzo di 9.99 euro.

The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon narra delle gesta compiute da Sir Hans Capon durante il corteggiamento di una giovane fanciulla chiamata Karolina. Ovviamente al prode messere servirà l'aiuto di Henry, che dovrà affrontare una lunga serie di peripezie per far sì che la storia si concluda con un lieto fine, come leggere poesie d’amore, organizzare un appuntamento notturno clandestino, tenere a bada un macellaio iracondo, infiltrarsi nell'accampamento di un gruppo di briganti, indagare su un omicidio, partecipare a un torneo di dadi e così via, per un totale di circa 15 ore di gioco. Insieme al DLC, debutta anche l'aggiornamento gratuito The Rattay Combat Tournament, che, come suggerisce il nome, introduce un nuovo torneo che ci permetterà di ottenere un equipaggiamento unico. In apertura di notizia trovate il trailer di lancio di The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, che ci offre la possibilità di dare un breve sguardo ai contenuti inediti dell'espansione.

Kingdom Come Deliverance è disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One.