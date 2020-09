Kingdom Hearts Melody of Memories: tanti nuovi dettagli sulle modalità!

Dopo aver pubblicato un video di gameplay di Kingdom Hearts: Melody of Memories, Square Enix ha rivelato ulteriori dettagli sul nuovo spin off musicale della saga.

Tre le informazioni più interessanti c'è la possibilità di adottare tre diversi stili di gioco: Normal, One Button, pensato per focalizzarsi sul ritmo tramite l'utilizzo di un singolo tasto, e Performer Style, dedicato agli amanti dei rhythm game e che aumenta il numero di tasti da premere per eseguire le azioni di gioco. Kingdom Hearts: Memories of Melody avrà anche tre livelli di difficoltà che, una volta completati, sbloccheranno diversi brani riproducibili successivamente nella modalità Music Select.

Non mancherà anche il viaggio tra i mondi di gioco con la Gummi Ship, indispensabile per scoprire nuovi livelli e filmati riguardanti la trama di Kingdom Hearts, e saranno presenti persino vere e proprie boss fight, in cui gli utenti dovranno seguire il ritmo della musica per evitare gli attacchi del boss di turno. Infine, il gioco avrà un comparto multiplayer con cui sarà possibile competere online o in modalità asincrona con altri giocatori, per cercare di battere i record più alti. Su Switch sarà inoltre presente anche una modalità battle royale in locale, in grado di ospitare fino ad otto giocatori. Kingdom Hearts: Melody of Memories propone anche una modalità in cooperativa, anch'essa in locale, in cui si vestiranno i panni di Sora e Riku.



In calce alla news, potete vedere i nuovi screenshot pubblicati. Ne approfittiamo per ricordarvi che la data d'uscita di Kingdom Hearts: Memories of Melody potrebbe essere stata oggetto di leak.