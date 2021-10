Kingdom Hearts verso il 20° anniversario: nuovo trailer e tante iniziative

Il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts è una cosa serie: in vista dell'importantissima ricorrenza, che si celebrerà a marzo dell'anno prossimo, Square Enix sta preparando un mucchio di iniziative. Curiosi di scoprire quali? Continuate a leggere e guardate il trailer in apertura di notizia.

Quest'oggi, innanzitutto, è stato annunciato che Sora sarà l'ultimo lottatore aggiuntivo di Super Smash Bros. Ultimate, andando a concludere in grande stile il sontuoso supporto post-lancio del picchiaduro più venduto di tutti i tempi. I possessori della console ibrida hanno anche potuto gioire scoprendo che tutta la saga di Kingdom Hearts è in arrivo su Nintendo Switch in versione cloud.

Non è certamente finita qui! A partire da oggi è disponibile gratuitamente la versione offline di Kingdom Hearts: Union χ [Cross], grazie alla quale è possibile vedere l'intera storia in Modalità Teatro. La conclusione della storia di Kingdom Hearts: Dark Road, invece, sarà pubblicata nella sua interezza nel corso del prossimo inverno. Square Enix ha inoltre anticipato l'arrivo di numerosi articoli di merchandising e gadget ispirati alla serie, tra i quali figureranno anche una scacchiera e un trolley da viaggio a tema., e tantissimi eventi per il 20° anniversario, che verranno annunciati a tempo debito. I mesi saranno indimenticabili per tutti i fan di Kingdom Hearts!