Kingdom Hearts 3: 30 minuti di gameplay dal Tokyo Game Show

Facente parte della line-up di Square-Enix per l'evento giapponese, Kingdom Hearts 3 torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay al Tokyo Game Show 2018.

Il video, che potete trovare riportato in cima alla notizia, è stato catturato dalla build giocabile del titolo presente in fiera, e mostra ben 30 minuti di gameplay circa. Il filmato mostra diverse sequenze di gameplay, prima ambientate nel mondo Olimpo e poi in quello di Toy Story, e ci consente così di dare uno sguardo più approfondito al sistema di combattimento, ai vari personaggi, e alle location che visiteremo durante il nostro viaggio.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Kingdom Hearts 3 sarà pubblicato il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One. In occasione del Tokyo Game Show, Square-Enix ha anche annunciato una PlayStation 4 Limited Edition dedicata a Kingdom Hearts III per il Giappone. Pochi giorni fa, invece, Tetsuya Nomura ha svelato la copertina ufficiale del gioco. Per tutti i dettagli aggiuntivi sul titolo di Square-Enix, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.