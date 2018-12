Kingdom Hearts 3: alcune copie rubate sarebbero già in vendita online

Come riportano i curatori del canale Twitter di AllGamesDelta, sembrerebbe proprio che alcuni malintenzinati, dopo essere riusciti a forzare i canali di distribuzione di Square Enix per rubare delle copie di Kingdom Hearts 3 a un mese dalla sua uscita, stiano cercando di rivendere il gioco su dei siti di aste online.

Diversamente da quanto ventilato dai rumor delle scorse ore riguardanti l'ultimo atto della Saga di Xehanort con protagonisti Sora, Pippo e Paperino, non si tratterebbe di un'operazione commerciale legata alla vendita anticipata del titolo in territori "sensibili" a tali pratiche come gli Emirati Arabi (come nel caso di God of War), ma di un vero e proprio furto, un'appropriazione indebita da parte di persone interessate a rivendere le copie del gioco.

A supporto delle indiscrezioni troviamo l'eloquente foto pubblicata dai colleghi di AllGamesDelta della custodia di Kingdom Hearts III (versione Xbox One) in uno scatto che comprende una parte dell'annuncio pubblicato da chi ha voluto mettere all'asta ogni copia trafugata fissandone il prezzo di partenza a 100 dollari. La fonte della notizia non viene riportata e il nome dei siti online interessati da queste aste è volutamente oscurato per non favorire coloro che starebbero portando avanti questa operazione illecita.

Il lancio ufficiale di Kingdom Hearts 3 è previsto per il 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One: da qui all'uscita dell'attesissimo action ruolistico di Tetsuya Nomura, i vertici di Square Enix avevano pianificato la pubblicazione di diverse video anteprime dedicate agli aspetti principali dell'opera.



Non sappiamo, però, se l'inevitabile fuga di notizie che avverrà a breve per colpa di queste copie trafugate modificherà la strategia comunicativa del colosso videoludico giapponese. Come spesso avviene in questi casi, quindi, se aspettate con impazienza l'uscita del kolossal fantasy di Square Enix vi consigliamo di stare attenti agli spoiler e agli spezzoni di gameplay non ufficiali che circoleranno in rete nel corso delle festività natalizie e per tutto il mese di febbraio.