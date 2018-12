Kingdom Hearts 3: alcuni utenti sono già in possesso del Gioco?

Kingdom Hearts 3 è sicuramente tra i Titoli di prossima uscita più attesi dai videogiocatori di tutto il mondo. Il terzo capitolo delle avventure di Sora sarà finalmente disponibile a partire dal 29 gennaio 2019. Alla fatidica data manca dunque ancora più di un mese, eppure sembra che alcuni utenti siano già in possesso del Gioco.

La redazione di Dualshockers ha infatti riportato come sui social network siano recentemente apparse alcune prime segnalazioni in merito. Il Tweet che vi riportiamo in calce, pubblicato dall'utente Nibel, segnala ad esempio come in rete stiano già circolando alcuni screeenshot e video relativi alla versione definitiva di Kingdom Hearts 3. Per tale ragione, come già fatto in precedenza per Super Smash Bros Ultimate, invitiamo i lettori a prestare particolare attenzione al rischio di incorrere in sgraditi spoiler.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Square Enix e Sony hanno da poco annunciato che una edizione limitata di Playstation 4 Pro a tema Kingdom Hearts 3 sarà commercializzata sul territorio europeo e nordamericano. Inoltre, per chi tra voi volesse avere un primo assaggio del terzo capitolo della saga di Kingdom Hearts, segnaliamo che Square Enix ha recentemente pubblicato l'Opening Movie Trailer del gioco. Al suo interno potete ascoltare, in anteprima, il brano Face My Fears, prodotto di una collaborazione tra Skrillex e Kikaru Utada.