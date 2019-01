Kingdom Hearts 3: andiamo alla scoperta di tutti i personaggi in un video

Kingdom Hearts 3 è decisamente alle porte e noi di everyeye.it abbiamo pensato di confezionare per voi uno speciale riassuntivo dedicato ai personaggi più importanti della serie, partendo dai protagonisti, fino ai villain storici della celebre saga firmata Square Enix. Attenzione, il video potrebbe contenere spoiler sul destino di alcuni eroi di KH.

In KH3 si intrecceranno sedici anni di storie e personaggi che hanno contribuito a plasmare il vastissimo universo ideato da Tetsuya Nomura. Non solo due capitoli principali ma (soprattutto) tantissimi spin-off apparsi su tutte le principali piattaforme non aiutano a fare chiarezza: nel tempo tantissimi eroi, cattibi e comprimari hanno rafforzato le fondamenta narrative della serie. Come ci si ritrova, ad esempio, ad avere davanti versioni diverse dello stesso cattivo?

In attesa di mettere le mani su Kingdom Hearts 3 (in arrivo il 29 gennaio in Europa) abbiamo pensato di fare chiarezza sul ruolo di tutti i personaggi di KH3, così da non farsi trovare impreparati per questa nuova attesissima avventura nel mondo magico di Disney e Square Enix.