Kingdom Hearts 3: annunciato un modellino della linea Bring Arts per il "nuovo" Riku

È trascorso solo qualche giorno da quandoha svelato al mondo il nuovo aspetto chesfoggerà nell’attesissimo, ma ecco spuntare in rete anche le prime foto dei prossimi modellini di cui andrà ad arricchirsi la linea “”.

Prodotte in ABS e PVC, le tre action figures - visionabili in calce all’articolo - riproducono fedelmente il nuovo Riku di Kingdom Hearts III, e le versioni Halloween Town e Christmas Town che Sora ha sfoggiato nel corso di Kingdom Hearts II. Questa non è comunque la prima volta che Square Enix abbia annunciato un nuovo modellino subito dopo la pubblicazione di un trailer, in quanto lo scorso luglio, dopo aver svelato ai fan l’esistenza del coloratissimo mondo a tema Toy Story, il colosso nipponico annunciò una Bring Arts di Sora ispirata al suddetto mondo che potremo visitare in Kingdom Hearts III.



Attualmente Square Enix non ha ancora rivelato prezzi e date di lancio dei suddetti modellini, ma dal momento che tutte le precedenti figure della linea Bring Arts sono state proposte a 6.8000 Yen (51€ circa), il prezzo delle suddette dovrebbe rimanere abbastanza accessibile. Lanciata nel corso del 2017, la linea Bring Arts vanta infatti una ventina di pezzi tratti da NieR: Automata, Final Fantasy, Xenogears e naturalmente Kingdom Hearts III. Due versioni di Sora tratte dal terzo capitolo della saga principale sono già state rilasciate durante la scorsa estate.

Kingdom Hearts III è atteso durante il 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, e secondo l'esperto parere di AllGamesDelta, la data di lancio definitiva del gioco dovrebbe essere annunciata durante la prossima edizione dell'E3.