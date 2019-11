Kingdom Hearts 3 in concerto a Osaka : fan segnalano annunci su nuovi contenuti e Re Mind!

Nel mese di gennaio, l'attesa pubblicazione di Kingdom Hearts 3 ha consentito ai videogiocatori di tornare ad impugnare il Keyblade, per intraprendere un nuovo viaggio attraverso molteplici mondi.

Il nuovo tassello nell'ampia saga del Reame dei Cuori ha visto proseguire le avventure di Sora, affiancato dai sempre fedeli Pippo e Topolino, Riku e Kairi. Dalle distese innevate dell'universo animato di Frozen alle spiagge tropicali de I Pirati dei Caraibi, Kingdom Hearts 3 ha concesso ai giocatori la possibilità di esplorare località inedite, ma anche di incontrare nuovamente alcune vecchie conoscenze. Presto, tuttavia, un nuovo contenuto andrà ad arricchire la produzione: stiamo parlando del DLC Re:Mind di Kingdom Hearts 3.

Quest'ultimo è ad ora privo di una data di pubblicazione precisa, ma sembra che presto potremmo scoprire qualche nuova informazione. Si è infatti recentemente svolto in Giappone un concerto della Kingdom Hearts Orchestra, durante il quale, segnalano diversi appassionati presenti all'evento, sarebbero stato confermato che un nuovo trailer di Re:Mind dovrebbe essere pubblicato nel corso del mese di dicembre. Emersi anche interessanti dettagli sul supporto a Kingdom Hearts 3: in particolare, sembra essere previsto l'arrivo di un nuovo aggiornamento dedicato, mirato ad introdurre una Photo Mode, denominata "Data Creating", ed un Menu Premium, tramite il quale impostare diverse opzioni di difficoltà.



In attesa che giungano ulteriori dettagli tramite canali comunicativi ufficiali, ricordiamo che Square Enix potrebbe star già lavorando a un nuovo Kingdom Hearts.