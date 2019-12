Kingdom Hearts 3 in arrivo su PC? Un dettaglio su Microsoft Store attira l'attenzione

Il gennaio 2019 ha visto l'attesoKingdom Hearts 3 debuttare su PlayStation 4 e Xbox One. A sostanzialmente un anno di distanza, il gioco Square Enix vedrà il mondo di gioco espandersi grazie alla pubblicazione del DLC Re:Mind.

In seguito alla condivisione della data di pubblicazione e all'apertura dei preordini, alcuni osservatori hanno tuttavia notato un dettaglio piuttosto peculiare sulla pagine dedicata al DLC di Kingdom Hearts 3 presente su Microsoft Store. Oltre ad illustrare caratteristiche e prezzo di Re:Mind, quest'ultima include infatti anche la seguente dicitura: "Installazione: Ottieni questa app dopo avere eseguito l'accesso con il tuo account Microsoft e installala nei tuoi dispositivi Windows 10".

Quest'ultimo riferimento ha rapidamente scatenato diverse speculazioni, legate ad un possibile arrivo di Kingdom Hearts anche su PC Windows. Ad ora, infatti, il terzo capitolo della saga del Reame dei Cuori è disponibile esclusivamente su console Sony e Microsoft. Che questa situazione sia destinata a cambiare? In passato, Square Enix ha manifestato il proprio interesse nel raggiungere il maggior numero di piattaforme videoludiche possibili, ma nessun annuncio ufficiale ha mai riguardato eventuali versioni PC delle avventure di Sora, Pippo e Paperino.

In attesa di scoprire se queste speculazioni si tradurranno in qualcosa di concreto, ricordiamo che il DLC Re:Mind sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal prossimo 23 gennaio, mentre il debutto su Xbox One è fissato per il 25 febbraio.