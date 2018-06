Kingdom Hearts 3 avrà diversi personaggi giocabili, nuovi dettagli da Nomura

Parlando ai microfoni di IGN e Game Informer, Tetsuya Nomura ha diffuso ulteriori dettagli su Kingdom Hearts 3, confermando che in certe fasi dell'avventura potremo controllare vari personaggi diversi da Sora. Il director si è espresso sulle ragioni che hanno spinto a rinviare la data di uscita.

"Nel gioco ci saranno alcuni punti in cui si potranno controllare altri protagonisti diversi da Sora, ma per il momento non voglio dire di quali personaggi si tratta" dice Nomura, senza voler fare ulteriori anticipazioni sul cast di eroi giocabili nel corso dell'avventura, nemmeno per quanto riguarda la possibile presenza di altri personaggi provenienti dall'universo di Final Fantasy. Interrogato invece sulle motivazioni del rinvio, il game director ha dichiarato che la decisione è stata presa per garantire un lancio pressoché simultaneo in Giappone e in Occidente dopo le festività natalizie.

Parlando invece dello stato di sviluppo sul mondo di Big Hero 6, apprendiamo sono stati ultimati i lavori sul gameplay, e che il team si sta concentrando sulla realizzazione delle cut-scene. In attesa di conoscere ulteriori informazioni sul gioco, ricordiamo che Kingdom Hearts 3 è atteso per il 29 gennaio 2019 s PlayStation 4 e Xbox One.