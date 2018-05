Kingdom Hearts 3 avrà meccaniche inedite e un level design sviluppato anche in verticale

Parlando ai microfoni di Famitsu, il co-director di Kingdom Hearts 3 Tai Yasue ha svelato nuovi dettagli sul gioco, anticipando la presenza di nuove meccaniche nelle fasi esplorative. Le ambientazioni si svilupperanno anche in verticale.

"In ogni mondo di gioco sono presenti diverse funzionalità inedite. Sul Monte Olimpo, per esempio, potrete tuffarvi da altezze molto elevate e persino correre in verticale sui muri. Kingdom Hearts 3 includerà meccaniche di gameplay evolute rispetto ai precedenti titoli della serie: oltre che correrci sopra, sarà anche possibile saltare da un muro all'altro. I livelli si svilupperanno pure in verticali, e per l'occasione abbiamo deciso di aggiungere nuovi elementi avventurosi che rendano ancora più interessante l'esplorazione." dichiara Tai Yasue.

Parlando delle ambientazioni del gioco, dalle ultime indiscrezioni è emerso che Kingdom Hearts 3 potrebbe contenere dai "10 ai 19 mondi Disney", espandendo ulteriormente l'universo di gioco. Alla luce di quanto affermato dal co-drector, inoltre, apprendiamo che ogni mondo di gioco introdurrà idee inedite, nuove meccaniche e nuove sorprese da scoprire.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla produzione, ricordiamo che il titolo sarà presente in forma giocabile all'E3 2018, e che nella prima parte di giugno verrà svelata finalmente la data di uscita definitiva del gioco. Cosa vi aspettate da Kingdom Hearts 3?