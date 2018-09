Kingdom Hearts 3: tante nuove informazioni e una boss battle (spoiler) in arrivo dal TGS

Durante un evento svoltosi al Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha mostrato per la prima volta un assaggio di una boss battle e ha svelato tante nuove informazioni sul gioco.

Se non volete incorrere in spoiler, vi sconsigliamo di proseguire con la lettura e con la visione del filmato in apertura. Il combattimento in questione coinvolge Aqua e Sora. Prima dello scontro vero e proprio, che si svolge sulle acque del Mondo Oscuro, viene anche mostrata una breve cutscene.

In aggiunta al nuovo materiale video, Square Enix ha anche svelato un mucchio di nuove e interessanti informazioni sul gioco. Tanto per cominciare, il director Tetsuya Nomura ha rassicurato i fan specificando che, nonostante Kingdom Hearts 3 rappresenti la conclusione della saga di Xehanort, non segnerà la fine dell'intera serie e della storia di Sora, che continuerà ad essere esplorata in futuro.

Nel prodotto finale ci saranno più di 10 mondi e più di 20 mini-giochi. È stato poi rivelato che le sezioni a bordo delle Gummi Ship sono state sviluppate da un team dedicato composto da circa 20-30 persone. Saranno disponibili due modalità: Exploration Mode, che consente di esplorare lo spazio liberamente, come se fosse un open world; Carboard Mode, dove appaiono pezzi di cartone, gemme, dolci e vari materiali per la costruzione da raccogliere.

Kingdom Hearts 3 includerà un filmato segreto, ma il team non ha ancora deciso come implementarlo. L'intenzione è quella di ridurre il più possibile gli inevitabili spoiler che finiranno in rete. Molto probabilmente, piuttosto che rendere il suo sblocco più difficile all'interno del gioco, Square Enix opterà per pubblicarlo in un secondo momento sotto forma di contenuto scaricabile.

Non è escluso l'inserimento di meccaniche online, ma queste verranno prese in esame solo dopo il completamento dello sviluppo della storia. Al momento il team sta solo valutando delle proposte. Infine, è stata rivelata l'età di alcuni personaggi del gioco:

Terra : circa 20 anni

: circa 20 anni Aqua : circa 18 anni

: circa 18 anni Ventus : circa 16 anni

: circa 16 anni Giovane Xehanort : tra i 18 e i 20 anni

: tra i 18 e i 20 anni Master Xehanort: più di 80 anni

Cosa ve ne pare della boss battle con Aqua e di queste nuove informazioni? Ricordiamo che Kingdom Hearts 3 verrà pubblicato il prossimo 29 gennaio su PlayStation 4 e Xbox One. Nei giorni scorsi è stata svelata la copertina ufficiale disegnata da Tetsuya Nomura in persona.