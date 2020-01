Kingdom Hearts 3: il boss finale del DLC Re:Mind sta facendo molto discutere

Nonostante sia disponibile solo da ieri, molti giocatori sembrano aver già finito Re:Mind, il primo e unico DLC di Kingdom Hearts 3. Su ResetERA è nata una enorme discussione sul finale: riportiamo di seguito video e dettagli con spoiler, dunque se non volete anticipazioni di alcun tipo potete interrompere qui la lettura.

Una vera sorpresa attendere coloro arriveranno all'atto conclusivo di Re:Mind, una volta giunti al termine dell'avventura i giocatori saranno chiamati a scontrarsi con Yozora, personaggio nato per Final Fantasy Versus XIII e poi rimodellato in Noctis Lucis Caelum, uno dei protagonisti di Final Fantasy XV.

Yozora è il boss finale di Kingdom Hearts 3 Re:Mind, a seconda dell'esito dello scontro sarà possibile assistere a due diversi finali, entrambi con sequenze tratte da Final Fantasy Versus III con Yozora che prende le sembianze di Noctis affermando di non sapere più cosa sia reale.

Inutile dire come questo finale stia facendo molto discutere e non è chiaro perchè Nomura abbia deciso di riutilizzare assets e personaggi di Versus XIII: si tratta solamente di un "riciclo creativo" oppure qualcosa di grosso bolle in pentola? Difficile dirlo, in calce alla notizia trovate il video della battaglia con Yozora e la sequenza finale di Re:Mind, fateci sapere la vostra opinione in merito.