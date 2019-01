Kingdom Hearts 3: il brano d'apertura è ora disponibile all'ascolto

In vista della pubblicazione dell’attesissimo videogioco Kingdom Hearts 3 a fine mese, il brano originale Face My Fears, incluso nel gioco e composto dalla celeberrima cantautrice Hikaru Utada e dal vincitore di otto Grammy Awards Skrillex, è disponibile a partire da oggi.

Face My Fears è la colonna sonora del filmato iniziale del gioco, che prepara i giocatori a ciò che avverrà in Kingdom Hearts 3, quando la battaglia definitiva per la luce e la vita giungerà a un’epica conclusione. Sora, con l’aiuto dei suoi fedeli compagni Paperino e Pippo, si unirà ai personaggi più famosi della Disney e della Pixar per cercare di sconfiggere l’oscurità e salvare l’universo.

La canzone Face My Fears è disponibile da oggi in inglese e in giapponese all'interno dell’EP Face My Fears composto da quattro brani. L’EP include anche Don’t Think Twice, un’altra canzone di Utada inclusa in Kingdom Hearts 3.

Kingdom Hearts 3 accompagna i giocatori in una meravigliosa avventura attraverso vari mondi. Da Big Hero 6 e Frozen, di Walt Disney Animation Studios, fino a Monsters & Co. e Toy Story di Pixar Animation Studios, ogni mondo include dei momenti magici, delle esperienze di gioco uniche e i personaggi più celebri, vecchi e nuovi. Kingdom Hearts 3 sarà disponibile su PlayStation 4 e Xbox One (inclusa Xbox One X) dal 29 gennaio 2019.