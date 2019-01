Kingdom Hearts 3: il Co-Director parla del Processo di Sviluppo e delle sue Speranze

In occasione dell'avvicinarsi del 29 gennaio 2019, data di pubblicazione di Kingdom Hearts 3, la Redazione di Newsweek ha avuto modo di intervistare il Co-Director dell'ultimo episodio della celebre Saga di casa Square Enix, Tai Yasue.

Nel corso del confronto, l'Autore ha avuto modo di approfondire il lungo e travagliato processo di sviluppo che ha caratterizzato il gioco. Nello specifico, Yasue ha paragonato l'esperienza a delle vere e proprie montagne russe, "con numerose salite, discese e svolte improvvise". Un periodo che, nonostante lo stress e le difficoltà, lo sviluppatore ricorda come "sempre eccitante", grazie anche ad "un enorme team di sviluppo, con specialisti in così tanti settori". Il Co-Director racconta, ad esempio, di come alcuni animatori abbiano lavorato a tempo pieno sui capelli dei personaggi o del tempo impiegato per ricreare il movimento delle onde in maniera realistica.



Ora che mancano ormai meno di trenta di giorni alla pubblicazione delle nuove Avventure di Sora, Pippo e Paperino, Yasue condivide le sue speranze sull'accoglienza che il pubblico riserverà a Kingdom Hearts 3: "Sono veramente dispiaciuto di aver fatto attendere tutti così a lungo! C'è voluto del tempo, ma volevamo essere veramente certi che il gioco soddisfacesse le aspettative di ciascuno. Spero, più di quanto io abbia sperato per qualunque altra cosa nei miei vent'anni di sviluppo di videogiochi, che tutti voi ve lo godrete".