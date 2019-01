Kingdom Hearts 3 Collezionabili: Guida ai tesori della Via Stellare

I mondi di Kingdom Hearts 3 sono ricchi di oggetti collezionabili e tesori da raccogliere nel corso dell'avventura. In questa mini-guida vi mostreremo tutte le loro posizioni nei mondi della galassia Via Stellare (Olimpo, Crepuscopoli, Scatola dei Giocattoli e Regno di Corona).

Avvertenza spoiler: i video riportati nella notizia mostrano la posizione dei collezionabili contenuti in tutti i mondi della galassia Via Stellare. Vi consigliamo di visionarli solo dopo aver visitato queste ambientazioni, in modo da non rovinarvi la sorpresa.

Nel filmato proposto in cima potete vedere le posizioni di tutti i collezionabili presenti su Olimpo, il mondo di Hercules (dove potrete raccogliere 12 emblemi fortunati, 32 tesori, 5 statuine dorate, 1 cintura dell'eroe, 1 scudo del re). In basso, invece, trovate i video con le posizioni dei collezionabili nei pianeti Crepuscopoli (9 emblemi fortunati, 10 tesori), Scatola dei Giocattoli (9 emblemi fortunati, 29 tesori) e Regno di Corona (9 emblemi fortunati).

Per raccogliere gli oggetti vi basta seguire le indicazioni contenute nei filmati, in modo da portarvi avanti con la ricerca dei collezionabili mentre vi dedicate ai vari incarichi dell'avventura. Se invece siete interessati a migliorare il vostro armamentario, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come ottenere il Keyblade Luce Stellare in Kingdom Hearts 3.