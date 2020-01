Kingdom Hearts 3: come iniziare e avviare il DLC ReMind

Dopo mesi di attesa, finalmente il DLC ReMind di Kingdom Hearts 3 è disponibile per i giocatori. Cosa bisogna fare per avviarlo? È necessario aver portato a termine la storia principale del gioco base? Ve lo spieghiamo di seguito.

Il DLC ReMind è ora disponibile su PS4, e debutterà anche su Xbox One il 25 febbraio. Avete acquistato l'espansione e volete sapere come avviarla, in modo da tuffarvi nella nuova avventura di Sora e compagni? Vediamo come fare.

Come avviare il DLC ReMind di Kingdom Hearts 3

Se avete acquistato il DLC ReMind, la prima cosa da fare è assicurarvi di averlo scaricato e installato sulla vostra console. Dopodiché non vi resta che avviare Kingdom Hearts 3 ed entrare nel menù principale, dove una notifica vi avviserà di controllare i nuovi contenuti scaricabili.

L'opzione per avviare il DLC ReMind si troverà nella parte inferiore dello schermo. A questo punto non vi resta che selezionarla per avviare l'espansione.

Bisogna completare la storia di Kingdom Hearts 3 prima di avviare ReMind?

La risposta è sì: il DLC ReMind può essere avviato solo se avete portato a termine la storia principale di Kingdom Hearts 3. In caso contrario, pur scaricando e installando l'espansione non avrete la possibilità di avviare ReMind.

Voi siete già riusciti ad avviarlo? Se avete bisogno di un ripasso prima di dedicarvi al DLC, vi riproponiamo il nostro speciale con il riassunto della storia di Kingdom Hearts 3 in attesa di ReMind.