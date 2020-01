Kingdom Hearts 3: come sbloccare i Finali Segreti di ReMind

Oltre a includere nuovi scenari, nuove attività e nuove missioni da portare a termine, il DLC ReMind di Kingdom Hearts 3 include anche due finali segreti che faranno discutere i fan della serie. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli.

Per arrivare ai finali segreti di Kingdom Hearts 3: ReMind dovrete prima portare a termine la storia principale del DLC. Dopo averlo fatto sbloccherete l'episodio Limit Cut, una sorta di attività endgame in stile boss rush in cui dovrete eliminare i 13 membri dell'organizzazione XIII. Di seguito elenchiamo i 13 boss in questione:

Data Giovane Xehanort

Data Riku Replica

Data Larxene

Data Saix

Data Xigbar

Data Ansem

Data Vanitas

Data Marluxia

Data Terra-Xehanort

Data Luxord

Data Xemnas

Data Xion

Data Master Xehanort

Come potrete notare dalla lista, si tratta perlopiù degli stessi boss visti nel gioco principale, riproposti per l'occasione in varianti più forti. Dopo averli sconfitti tutti, sarete finalmente in grado di sbloccare i due finali segreti di Kingdom Hearts 3: ReMind. Se può esservi di aiuto contare su qualche arma in più, non dimenticate di consultare la nostra guida che vi spiega come sbloccare i keyblade Portafortuna e Lontano Ricordo.

Come sbloccare il finale segreto buono di Kingdom Hearts 3: ReMind

Dopo aver completato l'episodio Limit Cut con la sconfitta dei 13 boss dell'organizzazione XIII, sarete chiamati a scontrarvi con il vero boss finale di Kingdom Hearts 3: ReMind. Stiamo parlando di Yozora, personaggio nato per Final Fantasy Versus XIII e poi rimodellato in Noctis Lucis Caelum, uno dei protagonisti di Final Fantasy XV.

Per ottenere il finale segreto buono di ReMind, vale a dire il true ending, non dovrete far altro che sconfiggere Yozora in combattimento. Se siete curiosi di vedere questo finale in azione, potete guardare il filmato proposto in apertura.

Come sbloccare il finale segreto cattivo di Kingdom Hearts 3: ReMind

Per sbloccare il finale segreto cattivo, molto semplicemente, non dovrete far altro che perdere lo scontro con Yozora. Come potete vedere nel filmato proposto a fondo pagina, in questo finale il protagonista verrà trasformato in un cristallo.

Da notare che entrambe le sequenze finali sono tratte da Final Fantasy Versus III, con Yozora che prende le sembianze di Noctis affermando di non sapere più cosa sia reale. Un epilogo che ha fatto discutere i fan. Cosa ne pensate di questo risvolto narrativo inaspettato? Fatecelo sapere nei commenti.